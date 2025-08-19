В США раскрыли возможный рычаг давления на Украину для заключения мира

WSJ: США могли бы использовать обмен разведданными как рычаг давления на Киев

США могли бы использовать обмен разведывательными данными как рычаг давления на Киев, чтобы тот заключил мирное соглашение с Москвой. Возможный рычаг давления Соединенных Штатов на Украину раскрыло издание The Wall Street Journal.

Сообщается, что с начала спецоперации на Украине Вашингтон делился с Киевом данными разведки, в том числе снимками американских спутников. По мнению газеты Соединенные Штаты могли бы прекратить обмен подобной информацией с Украиной.

В материале также уточнялось, подобное уже произошло в феврале после встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая закончилась публичной ссорой. WSJ отметил, что в начале марта глава ЦРУ Джон Рэтклифф временно приостановил передачу разведывательной информации Киеву.

Ранее Трамп, встретившись с Зеленским, оценил его способность найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, главы государств смогут о чем-либо договориться.

18 августа в 20:15 по московскому времени в Вашингтоне началась встреча Зеленского и Трампа. В ходе переговоров украинский президент допустил, что проведет выборы в стране по окончании конфликта с Россией, а также добавил, что готов к трехсторонней встрече с США и Россией.