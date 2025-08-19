Волонтеры обнаружили российское фермерское хозяйство с сотней рабов

В Воронежской области обнаружили фермерское хозяйство с сотней рабов

В Воронежской области 100 человек попали в рабство на ферме. Об этом рассказывает Telegram-канал волонтерской организации «Движение Альтернатива».

По его данным, в селе Подколодновка 100 человек бесплатно трудятся на полях и в теплицах. Когда волонтеры прибыли по заявкам, их на территорию фермы не пустили. Однако хозяева отпустили тех, чьи имена волонтеры назвали.

Освобожденные Юрий и Алена рассказали, что приехали из Беларуси. В мае им предложили поработать месяц. Такая же история произошла с Сергеем. Сначала он четыре месяца работал в Краснодарском крае, а потом был переведен в теплицы в Воронежской области. Еще одного пострадавшего, Олега, привезли из Смоленской области в Краснодарский край на посев арбузов, а через три месяца в Воронежскую область.

Выяснилось, что управляет хозяйством женщина, ей помогают сыновья. Работники всегда находятся за забором, в магазин они могут выйти только в сопровождении старшего. Стоимость покупки не может превышать трех тысяч рублей. Кормят работников просроченными продуктами, а за попытки побега наказывают. Отмечается, что им обещают зарплату и возвращение домой.

Волонтеры уже передали всю информацию полицейским.

Ранее в Амурской области прокуратура установила, что двое местных жителей использовали рабский труд на золотодобывающем участке недр «Ясный».