Врач предложила включить в меню один доступный продукт ради профилактики рака и гипертонии

Диетолог Калбертсон посоветовала для защиты от рака и гипертонии есть базилик

Диетолог Джиллиан Калбертсон назвала базилик эффективным средством для профилактики рака и гипертонии. О пользе этого доступного продукта она рассказала в беседе с Metro.

Врач заявила, что теорию о противораковом свойстве базилика подтверждают некоторые исследования. При этом, по ее словам, наиболее эффективными считаются генуэзский базилик, фиолетовый базилик, темно-опаловый базилик, анисовый базилик и кустовой зеленый базилик. «Ученым нужно провести больше исследований, чтобы подтвердить эти многообещающие результаты и понять, сколько базилика следует съедать», — отметила Калбертсон.

Также она предложила включить этот продукт в меню гипертоникам, поскольку он, помимо защиты от рака, он может помочь лучше контролировать скачки артериального давления и сахара в крови. Кроме того, базилик является мощным антиоксидантом, защищающим клетки организма от окислительного стресса, который провоцирует развитие катаракты, артрита, сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

