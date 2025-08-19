Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:37, 19 августа 2025Забота о себе

Врач предложила включить в меню один доступный продукт ради профилактики рака и гипертонии

Диетолог Калбертсон посоветовала для защиты от рака и гипертонии есть базилик
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Диетолог Джиллиан Калбертсон назвала базилик эффективным средством для профилактики рака и гипертонии. О пользе этого доступного продукта она рассказала в беседе с Metro.

Врач заявила, что теорию о противораковом свойстве базилика подтверждают некоторые исследования. При этом, по ее словам, наиболее эффективными считаются генуэзский базилик, фиолетовый базилик, темно-опаловый базилик, анисовый базилик и кустовой зеленый базилик. «Ученым нужно провести больше исследований, чтобы подтвердить эти многообещающие результаты и понять, сколько базилика следует съедать», — отметила Калбертсон.

Также она предложила включить этот продукт в меню гипертоникам, поскольку он, помимо защиты от рака, он может помочь лучше контролировать скачки артериального давления и сахара в крови. Кроме того, базилик является мощным антиоксидантом, защищающим клетки организма от окислительного стресса, который провоцирует развитие катаракты, артрита, сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Материалы по теме:
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Ранее невролог Лиза Москони рассказала о продуктах, которые ускоряют потерю памяти. К таким продуктам она причислила ультраобработанные продукты, которые ухудшают кровоснабжение мозга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это уже серьезно». Где может пройти встреча Путина и Зеленского и что о ней известно?

    Военкор прокомментировал сообщения о планах США лишить ВСУ разведданых

    В России прокомментировали звонок Трампа Путину во время встречи с Зеленским

    Швейцария предложила Путину «иммунитет» для встречи с Трампом и Зеленским

    Пользователям Windows 10 разослали 60-дневное предупреждение

    Российские войска уничтожили украинских офицеров в Сумской области

    Лавров высмеял европейцев за слова о неспровоцированном нападении на Украину

    В российском городе улицу назвали в честь погибшего при теракте генерала Кириллова

    Россиянин нокаутировал ушедшую без его разрешения в бар жену и попал на видео

    Врач предложила включить в меню один доступный продукт ради профилактики рака и гипертонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости