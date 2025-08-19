ВСУ перебросили в Сумскую область новые подразделения террористического «Айдара»

РИА Новости: ВСУ перебросили в Сумскую область новые подразделения «Айдара»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Сумскую область на севере страны новые подразделения 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«На теткинском и глушковском участках фронта противник активных действий не предпринимал. Отмечается прибытие новых подразделений из состава 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно о попытках ВСУ контратаковать в Сумской области. Уточнялось, что российские подразделения успешно отбивают данные контратаки.

Также сообщалось о двух самых напряженных участках фронта для ВСУ. По словам военного эксперта Олега Глазунова, ими являются Донбасс и Сумская область.