Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:31, 19 августа 2025Бывший СССР

ВСУ перебросили в Сумскую область новые подразделения террористического «Айдара»

РИА Новости: ВСУ перебросили в Сумскую область новые подразделения «Айдара»
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Сумскую область на севере страны новые подразделения 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«На теткинском и глушковском участках фронта противник активных действий не предпринимал. Отмечается прибытие новых подразделений из состава 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно о попытках ВСУ контратаковать в Сумской области. Уточнялось, что российские подразделения успешно отбивают данные контратаки.

Также сообщалось о двух самых напряженных участках фронта для ВСУ. По словам военного эксперта Олега Глазунова, ими являются Донбасс и Сумская область.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США озвучили позицию Зеленского по обмену территориями

    Армия России ударила по временным базам «Азова» в ДНР

    Командиры ВСУ пригрозили минометным обстрелом своим военнослужащим

    Девочка-подросток стала жертвой изнасилования в российском селе

    Российский сапер рассказал о разминировании одних и тех же мест у границы с Украиной

    Мужчинам назвали действенные способы понравиться женщине постарше

    ВСУ перебросили в Сумскую область новые подразделения террористического «Айдара»

    Температура в столице опустилась ниже летней отметки впервые за два месяца

    Президент Финляндии впечатлил Трампа

    Европа рекордно нарастила закупки одного вида продукции из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости