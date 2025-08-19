Бывший СССР
05:01, 19 августа 2025

Названы самые напряженные участки фронта для ВСУ

Военный эксперт Глазунов: Самый напряженный участок фронта для ВСУ — Донбасс
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Самым напряженным участком фронта для Вооруженных сил Украины (ВСУ) является Донбасс, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Олег Глазунов. Он объяснил, что именно там военные чаще всего попадают в котлы.

«Труднее всего в Донбассе. Там российская армия наступает очень активно, есть несколько полукотлов, куда попадают отдельные воинские части, — рассказал Глазунов. — Второе — это Сумская область. Ее надо удерживать, и Украина бросает все силы туда, чтобы не допустить прорыва».

По словам военного эксперта, Украина сегодня вынуждена отступать по всем направлениям и переходить в оборону. Несмотря на это, как заметил Глазунов, нельзя говорить о том, что армия страны находится в кризисном состоянии.

«Напряженность существует везде. Везде ВСУ должны переходить в глухую оборону и не думать о контрнаступлениях. Даже в Херсонской области, где Украина пыталась атаковать всего полгода-год назад, теперь она вынуждена переходить в жесткую оборону, — сказал Глазунов. — Но это не значит, что ВСУ находятся в кризисном состоянии. Боевой дух там нормальный, несмотря на то, что переговоры на Аляске немного подорвали веру в победу и выход на границы 1991 года».

Ранее стало известно, что опытные подразделения ВСУ начали выходить из Красноармейска. Как рассказал российский разведчик с позывным Велес, вместо элитных частей ВСУ заводят в город отряды из мобилизованных.

