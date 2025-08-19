В российском регионе зафиксировали первые заморозки

Синоптик Леус: В Архангельской области похолодало до минус 1,1 градуса

Россияне застали первые заморозки. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ночные заморозки зафиксированы в Архангельской области — в поселке Кепино температура понизилась до отметки в 1,1 градуса ниже нуля. В Ленинградской области столбики термометров опустились ниже 5 градусов тепла, в Вологодской области показатель составил плюс 4 градуса, а на юге Карелии — плюс 1 градус. Заморозки в этих регионах случаются и в июне, и в июле, однако для конца второй декады августа такие температуры, по словам синоптика, «заслуживают особого внимания».

Холодными окажутся также ночи 20 и 21 августа. Понижение температуры прогнозируется на северо-западе России, а 21-22 августа — в центральных регионах страны. 19-го числа температура в Москве впервые за лето опустилась ниже 15 градусов тепла — это, как отмечает Леус, говорит о скором приходе осени.

Жарким для москвичей не выдастся и сентябрь. В последнюю пятидневку августа столбики термометров поднимутся до 25 градусов, такой же температурный режим сохранится и в первые дни осени. Однако вскоре показатели вернутся к климатической норме: плюс 7,1 градуса ночью и плюс 15,4 градуса днем.