Зеленский пошутил про свой лучший костюм на встрече с Трампом

The Sun: Зеленский пошутил, что надел лучший костюм на встречу с Трампом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пошутил про надетый на встречу с лидером США Дональдом Трампом в Белом доме наряд. Об этом сообщает The Sun.

Зеленский появился на встрече в официальном костюме. В свою очередь, Трамп сделал ему комплимент, отметив, что ему нравится образ политика.

«Зеленский пошутил: "Это лучшее, что у меня есть"», — говорится в статье.

Ранее Зеленский прокомментировал итоги встречи с Трампом и европейскими лидерами в Белом доме. Он, в частности, заявил, что детали гарантий безопасности для Украины будут проработаны в течение десяти дней.

