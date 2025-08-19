Бывший СССР
Зеленский сообщил о предложении России провести двустороннюю встречу

Зеленский: Россия предложила встречу РФ-Украина и потом трехстороннюю встречу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Российская сторона предложила сначала двустороннюю встречу РФ-Украина, а затем трехстороннюю встречу с США. Об этом на пресс-брифинге сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер также заявил, что прошедшая встреча с президентом США Дональдом Трампом была лучшей из всех предыдущих. Он рассказал, что смог показать американскому коллеге на карте, «кто какие территории контролирует — реально, а не по слухам».

Ранее стало известно, что Трамп начал готовить встречу главы России Владимира Путина и Зеленского. Как уточнил американский президент, после очной встречи Путина и Зеленского могут состояться и трехсторонние переговоры, в которых уже будет задействован он сам.

