Женщина на высоких каблуках сломала ногу во время перелета по России

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Путешествующая по России женщина сломала ногу на борту самолета. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, в субботу, 16 августа, Superjet 100 авиакомпании «Россия» во время перелета из Москвы в Уфу с 92 пассажирами на борту, попал в зону турбулентности в Башкортостане. При этом в заднем вестибюле находилась женщина на высоких каблуках. В момент кренения самолета она упала и сломала ногу.

Несмотря на травму, пассажирка спокойно отреагировала на ситуацию и приняла помощь бортпроводников. В аэропорту назначения ее встретила бригада медиков. Экипаж Superjet составил акт о несчастном случае на борту.

Ранее пассажиры самолета авиакомпании Delta Air Lines угодили в больницу после полета из США в Европу. Из-за сильной турбулентности получили травмы 25 человек.

