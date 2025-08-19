Женщина занялась сексом на улице перед прохожими и детьми

В Великобритании женщине, пойманной за половым актом у дверей магазина и затем напавшей на полицейского, удалось избежать тюрьмы. Об этом сообщает сайт Chronicle Live.

В декабре 2024 года 40-летняя Сара Кроуфорд в состояние алкогольного опьянения занялась сексом перед магазином в городе Бертли. Это происходило на виду у прохожих, рядом находились дети.

Полиция получила множество звонков и задержала женщину. В мае ее приговорили к общественным работам и оштрафовали на 120 фунтов стерлингов (13 тысяч рублей).

В июне Кроуфорд снова попалась: на этот раз она разбрасывала на улице товары из магазина и ударила полицейского.

В августе ее дело рассмотрел суд. На этот раз ее приговорили к лишению свободы на четыре месяца условно с годичным испытательным сроком. Кроме того, ей придется уплатить штраф.

Ранее сообщалось, что в США арестовали жителей штата Западная Виргиния, которые занялись сексом в угнанном доме на колесах. Патрульные обратили внимание на машину, потому что на коленях у водителя сидела женщина.

