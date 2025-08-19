Звезда «Такси» решил сняться в рекламе российского магазина одежды

Mash: Актер Сами Насери приехал в Дагестан ради съемок в рекламе магазина одежды

Французский актер Сами Насери, известный по главной роли во франшизе «Такси», приехал в Дагестан. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале Mash.

По данным издания, звезда кино решил отправиться в российский регион ради съемок в рекламе магазина одежды в Хасавюрте. Уточняется, что гонорар Насери составит минимум три миллиона рублей.

Француз приехал в Хасавюрт в середине августа. Он уже успел прогуляться по городу, попробовать шашлыки, заглянуть в магазин, с которым будет сотрудничать, и устроить там фотосессию.

Владелец бутика Шамиль Батыров, который организовал приезд Насери, признался, что они с другом планируют снять кино «на европейском уровне за границей с мировыми звездами».

В декабре 2024 года итальянские кинематографисты приехали в Россию и провели неделю в уссурийской тайге. Они решили снять уникальный фильм о восстановлении популяции леопардов и тигров.

