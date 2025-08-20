18-летняя порномодель назвала неудачницами работающих женщин старше 25 лет

Новая звезда OnlyFans Лил Тей раскритиковала женщин старше 25 лет, которым приходится работать. Об этом сообщает Page Six.

В новом видео 18-летняя девушка заявила, что работу по найму можно считать признаком провала, и призвала женщин присоединяться к платформе для взрослых. «Если тебе больше 25 и ты все еще работаешь с девяти утра до пяти вечера, — ты неудачница», — заявила Тей, сидя в ванне с деньгами.

Порномодель утверждает, что заработала более миллиона долларов (примерно 93 миллиона рублей) за несколько часов после создания профиля на OnlyFans. «Какая разница, что думают другие? Бросьте ссылку, как я, и делайте деньги», — продолжила она, добавив, что семья «отреклась» от нее из-за этого выбора. Тей также раскритиковала традиционное образование: «Гарвард никогда не помог бы мне зарабатывать восьмизначные суммы. Поэтому я бросила учебу и начала делиться ссылками на свои видео».

Лил Тей создала профиль на платформе для взрослых 29 июля — в день своего совершеннолетия. До этого она в течение недели анонсировала скорое появление на OnlyFans среди подписчиков. Уже 3 августа она продемонстрировала скриншоты с рекордными заработками. Это вызвало споры об этичности ее поведения. «Ненавидьте меня, сколько хотите, но Лил Тей побеждает», — прокомментировала она свой успех в видеообращении к фанатам.

