12:19, 20 августа 2025

67-летняя Шэрон Стоун снялась полуобнаженной для журнала

Актриса Шэрон Стоун снялась полуобнаженной для журнала Harper’s Bazaar
Карина Черных
Карина Черных

Фото: @ericmichaelroy @harpersbazaares @sharonstone

Американская актриса, продюсер и бывшая модель Шэрон Стоун снялась полуобнаженной для сентябрьского номера журнала Harper’s Bazaar. Соответствующий пост появился на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

67-летняя звезда «Основного инстинкта» позировала на одном из кадров, стоя в дверях боком к камере. Она надела босоножки на шпильках и макси-платье с вырезами до подмышек и отказалась от нижнего белья, продемонстрировав голое тело.

Также знаменитость запечатлели в кресле в колготках в сетку и пиджаке. Известно, что автором съемки стал фотограф Эрик Майкл Рой.

В июле Шэрон Стоун снялась с обнаженной грудью под водой для журнала Schon!.

