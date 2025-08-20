67-летняя Шэрон Стоун снялась полуобнаженной для журнала

Актриса Шэрон Стоун снялась полуобнаженной для журнала Harper’s Bazaar

Американская актриса, продюсер и бывшая модель Шэрон Стоун снялась полуобнаженной для сентябрьского номера журнала Harper’s Bazaar. Соответствующий пост появился на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

67-летняя звезда «Основного инстинкта» позировала на одном из кадров, стоя в дверях боком к камере. Она надела босоножки на шпильках и макси-платье с вырезами до подмышек и отказалась от нижнего белья, продемонстрировав голое тело.

Также знаменитость запечатлели в кресле в колготках в сетку и пиджаке. Известно, что автором съемки стал фотограф Эрик Майкл Рой.

В июле Шэрон Стоун снялась с обнаженной грудью под водой для журнала Schon!.