Алеся Кафельникова без штанов снялась в откровенной позе

Модель Алеся Кафельникова в кожаном боди снялась с разведенными в стороны ногами

Российская модель Алеся Кафельникова снялась без штанов в откровенной позе. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова предстала на одном из кадров, сидя на табурете с широко разведенными в стороны ногами. Она позировала в корсетном кожаном боди черного цвета, которое обнажало ее плечи, и прозрачных колготках в тон.

Также 26-летняя манекенщица надела босоножки на массивных каблуках и распустила волосы.

Ранее в августе Алеся Кафельникова также показала фигуру в наряде с откровенным декольте.