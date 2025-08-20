Из жизни
20:24, 20 августа 2025Из жизни

Аллигатор напал на наступившую на него женщину

В США аллигатор укусил женщину, которая о него споткнулась
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В США женщина, наступившая на аллигатора во время прогулки в заповеднике, едва не стала его жертвой. Об этом сообщает Gulf Coast News Now.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 августа, когда женщина гуляла в заповеднике штата Флорида — Крю-Берд-Рукэри Свамп Трейлс — недалеко от Голден-Гейт-Эстейтс. Аллигатор лежал на тропе и туристка, не заметив его, споткнулась. Рептилия напала на нее и укусила.

Пострадавшая получила серьезные ранения руки и ноги, которые потребовали хирургического вмешательства. Основную опасность в таких случаях представляет возможное инфицирование ран из-за бактерий в пасти хищника.

«Если вы видите аллигатора — развернитесь и идите другой дорогой. Всегда держитесь на расстоянии не менее трех метров от кромки воды», — рекомендует Энн Годси, специалист по дикой природе из Университета Флоридского залива. Эксперты подчеркивают, что нападение произошло в естественной среде обитания рептилий, и призывают туристов не гулять в одиночестве в подобных зонах.

Флоридская комиссия по охране рыб и дикой природы не стала отлавливать аллигатора. «Они важны для нашей природы, и мы должны осознавать, что это их территория», — добавила Годси. Местная жительница Сидни Хауэлл подтвердила: «Аллигаторы соблюдают дистанцию, если вы делаете то же самое». В случае неожиданной встречи специалисты советуют переходить в «режим выживания» — использовать палки или подручные предметы для защиты.

Ранее сообщалось, что в США женщина загнала аллигатора в воду с помощью сандалий и поплатилась за это одной из них. Он подпрыгнул и утащил обувь в воду.

