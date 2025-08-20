Артемий Лебедев назвал преимущество России перед США и Европой

Блогер Лебедев заявил, что в России лучше кладут асфальт, чем в Европе и США

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал преимущество России перед европейскими странами и США. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев заявил, что в Москве хорошо работают службы, отвечающие за состояние инфраструктуры города. По его словам, в российской столице кладут асфальт лучше, чем в американских и европейских городах.

«А если вас как-нибудь занесет на Запад просветленный, который нас учит, как жить, просто посмотрите, как кладут асфальт где-нибудь в Париже, Нью-Йорке и так далее, если он там вообще есть», — рассказал блогер. Он пошутил, что тоталитарное государство отличается от демократического качеством дорог.

Ранее дизайнер назвал Киев «колхозной дырищей». Лебедев уточнил, что украинская столица выглядит устаревшей по сравнению с Москвой.