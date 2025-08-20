Экономика
13:59, 20 августа 2025Экономика

В России собрались выдавать кредиты банкротящимся компаниям

«Известия»: В правительстве задумали выдавать кредиты банкротящимся компаниям
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Правительство разрабатывает меры, позволяющие выделять кредиты компаниям уже после возбуждения реабилитационной процедуры банкротства. Соответствующие поручения по итогам июньского совещания Минфину и Федеральной налоговой службе (ФНС) дал вице-премьер Александр Новак, пишут «Известия».

Как объяснил член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев, законодательство требует переводить все средства, поступающие находящейся в процедуре банкротства компании, на выплаты кредиторам. Соответственно, бизнес не может взять кредит на стабилизацию деятельности, потому что банки ему обязательно откажут.

Заниматься корректировкой процедуры властям пришлось на фоне нарастающей угрозы банкротства крупных предприятий, например, в угольной отрасли, девелоперов, транспортных компаний.

Предполагается, что выданные средства попадут на специальный счет, с которого деньги нельзя будет списать в пользу кредиторов, то есть банки получат гарантии их возврата. В другом случае деньги пойдут на поддержку работы градообразующих предприятий, попавших в сложное положение.

Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров указал, что меру следует рассматривать как антикризисную, она должна укрепить те отрасли, которые в наибольшей степени пострадали от санкций и общего ухудшения экономической ситуации.

По словам Тортева, в целом речь идет о схожей с советской практике «льготных фондов» для приоритетных предприятий. Тогда заводам позволяли купить по твердой цене необходимый объем ресурсов.

Вместе с тем член правления Фонда содействия инициативам регионов Дмитрий Прокофьев отметил, что если риски кредитования оценить неверно, то пострадают банки. Руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович согласился с таким мнением, назвав проблемы с такой оценкой угрозой надежности банковской отрасли.

Ранее стало известно, что чистый убыток ПАО «Распадская», управляющей крупнейшей в России одноименной угольной шахтой, взлетел в два раза — с 99 миллионов долларов годом ранее до 199 миллионов за первое полугодие. Месяц назад замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов говорил, что уже закрыты или находятся на грани закрытия 51 предприятие российской угольной отрасли.

