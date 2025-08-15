Экономика
16:45, 15 августа 2025

Убытки крупнейшей российской угольной шахты взлетели

Чистый убыток ПАО «Распадская» по МСФО в первом полугодии 2025 года удвоился
По итогам первого полугодия 2025 года чистый убыток ПАО «Распадская» по МСФО (международный стандарт финансовой отчетности) вырос в два раза — с 99 миллионов долларов годом ранее в тот же период до 199 миллионов. Об этом сообщает РИА Новости.

Выручка компании, которая управляет крупнейшей в России одноименной угольной шахтой, сократилась на 30,9 процента, до 685 миллионов долларов, а валовая прибыль рухнула на 72,7 процента, до 131 миллиона долларов. Операционный убыток составил 258 миллионов долларов, что почти в три раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Объем добычи угля сократился до 8,9 миллиона тонн (минус 10 процентов за год), продажи также упали на 10 процентов, до 6,4 миллиона тонн.

На шахте Распадская добывается около 10 процентов коксующегося (металлургического) угля в России. Этот вид угля остается более прибыльным, чем энергетический, что позволяет компании удерживать отрицательный чистый долг, отметили аналитики «Альфа-Инвестиций». Тем не менее накопленная ранее подушка безопасности почти иссякла.

Ранее глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом страны Владимиром Путиным рассказал, что объем отсрочек для предприятий угольной отрасли по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховым взносам составил 47 миллиардов рублей.

Общая сумма поддержки, которую правительство готово выделить угодившей в кризис угольной отрасли, оценивалась в 63 миллиарда рублей. При этом только за первые четыре месяца 2025 года убытки компаний составляли 128,6 миллиарда рублей, а летом ситуация значительно ухудшилась.

