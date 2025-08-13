Назван объем поддержи попавшей в кризис российской угольной отрасли

Глава ФНС Егоров сообщил об отсрочках для угольной отрасли на 47 млрд рублей

Объем отсрочек для предприятий угольной отрасли по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховым взносам составил 47 миллиардов рублей. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, передает РИА Новости.

По его словам, ведомство и правительство подходят к вопросу гибко, оказывая налоговую поддержку. Сама отсрочка, как в июле сообщал Минфин, рассчитана на период по 30 ноября 2025 года.

Поддержка угольной отрасли необходима в связи с кризисной ситуацией, в которой она находится по совокупности причин. Доходы от экспорта угля рухнули, по ряду направлений они давно уже приносят убытки.

Из-за санкций угольщики потеряли европейский рынок и теперь на фоне многомесячного снижения мировых цен вынуждены продавать топливо с дисконтом. Новыми ключевыми рынками стали китайский и индийский, при этом Пекин в рамках защиты собственных производителей ввел пошлину в отношении российского угля, а Индия из-за логистики является более сложным направлением. Дополнительным ударом по отрасли остается подорожание логистики и перевалки внутри страны.

В первом полугодии цены экспортных поставок российского угля достигли минимумов за пять лет. Доля убыточных угольных компаний по состоянию на май достигала 62,8 процента. Общие потери отрасли с начала года составляли 128,6 миллиарда рублей, что сравнимо с убытками за 2024 год.

Общая сумма поддержки, которую готово предоставить правительство, оценивается в 63 миллиарда рублей, хотя после утверждения перечня компаний она может измениться.