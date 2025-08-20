Блогершу раскритиковали в сети за чересчур откровенный образ на модном показе

Блогершу Эль Фергюсон раскритиковали в сети за чересчур откровенный образ на модном показе. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Для выхода в свет инфлюэнсерша выбрала лиловое платье Loewe из коллекции осень-зима 2025 с глубоким вырезом и многослойной баской на талии. При этом она отказалась от бюстгальтера, дополнив образ меховыми тапками.

Пользователи сети не оценили внешний вид Фергюсон, о чем написали в комментариях под материалом.

«Не в восторге, это напоминает мне обвисшую кожу после резкой потери веса!», «Не всегда хорошо выглядеть — значит выглядеть по-другому. И я говорю о платье, а не о тебе. Это платье в таком виде никому бы не подошло», «Это ужасно, и ты выглядишь в нем таким неудобным, как будто боишься, что оно распадется. Выглядит очень некрасиво», — написали они.

Ранее в августе полуголый образ популярный блогерши для пляжной вечеринки смутил подписчиков. Популярная инфлюэсерша, чей блог насчитывает 191 тысячу подписчиков, представала на размещенных кадрах в черном комбинезоне с вырезами.