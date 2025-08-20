Бойцы ВСУ не распознали российских штурмовиков в метре друг от друга и поплатились жизнью

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении не распознали российских штурмовиков, которые находились буквально в метре от них и поплатились жизнью. Эту историю рассказал военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии Южного военного округа Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Проказник, передает РИА Новости.

По словам российского военного, его группа «двойками» передвигалась по лесополосе. Им поступила информация, что впереди располагались еще двое союзников. Но на пути им встретились украинские военные.

«Тут замечаю, что слева и справа лежат два солдата. Вот тут они [солдаты ВСУ] опешили и говорят: "Ложись, ложись". Я на колено встал, снимаю рюкзак. Говорю: "Подождите, сейчас еще одна двойка идет". Они сказали, что это 210-й полк, позывной Кубик. У нас был опытный боец, он сразу среагировал. Увидел натовскую форму и пришло осознание, что это украинские военные», — вспомнил Проказник.

По его словам, между российскими и украинскими бойцами завязался стрелковый бой, в результате которого противник был ликвидирован. Один из солдат ВСУ сначала согласился сдаться в плен, но затем попытался атаковать и тоже был ликвидирован, добавил собеседник агентства.

Ранее другой участник специальной военной операции (СВО) на Украине рассказал, что ВСУ отступают при виде российских военных из-за того, что хотят избежать ближнего боя.

