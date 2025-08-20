Бывший СССР
Российский боец объяснил причину отступления ВСУ

РИА Новости: ВСУ отступают при виде военных РФ, чтобы избежать ближнего боя
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступают при виде российских военных из-за того, что хотят избежать ближнего боя. Об этом заявил российский боец с позывным Мудрый в беседе с РИА Новости.

«Противник, когда близко подходишь, он уже избегает контакта, прямого стрелкового боя и старается всячески покинуть позиции», — объяснил причину Мудрый.

По его словам, при штурме Вороного в Днепропетровской области ВСУ заранее вывели с позиций операторов беспилотников.

Ранее сообщалось, что иностранные наемники ВСУ бегут от Российской армии на правый берег Оскола на купянском направлении.

