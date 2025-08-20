Силовые структуры
06:11, 20 августа 2025Силовые структуры

Силовики сообщили о бегстве наемников ВСУ от Российской армии

РИА Новости: Наемники ВСУ бегут на правый берег Оскола на купянском направлении
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) бегут от Российской армии на правый берег Оскола на купянском направлении. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Иностранцы переправляются на западный берег Оскола, подальше от боевых действий. Переходят вброд целыми подразделениями. Транспорт бросают на левом берегу, чтобы не быть сожженными нашими дронами или потому что машины захлебнулись», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации пробивают оборону украинских войск под Купянском. ВСУ серьезно укрепились на этом участке, подготавливая оборону на протяжении трех лет, поэтому не приходится говорить о быстром продвижении.

