Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:46, 20 августа 2025Бывший СССР

БПЛА-камикадзе атаковали энергетический объект в Одесской области

БПЛА «Герань-2» атаковали энергетический объект в Измаиле
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА)-камикадзе типа «Герань-2» атаковали объект в Измаиле Одесской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Дроны-камикадзе “Герань-2” атаковали объект энергетической инфраструктуры в Измаиле Одесской области», — говорится в сообщении.

На приложенных фото и видео запечатлен пролет дронов и пожар.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины в Сумской области с помощью БПЛА «Герань-2». На снятом с беспилотника видео показано уничтожение здания, в котором находились украинские военные.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о готовности ряда стран направить войска на Украину

    Россиян предупредили об опасности бесплатного Wi-Fi

    Связь хищений при строительстве фортификаций в Курской области и вторжением ВСУ объяснили

    Аэропорты в трех российских городах ограничили работу

    Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным

    США защитили данные пользователей Apple

    Учительницу английского языка обвинили в сексуальных отношениях с подростком

    Перечислены выдающие несерьезно настроенных любовников фразы

    Трамп оценил вероятность Третьей мировой войны

    Австрия предложил Вену для переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости