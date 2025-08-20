БПЛА-камикадзе атаковали энергетический объект в Одесской области

БПЛА «Герань-2» атаковали энергетический объект в Измаиле

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА)-камикадзе типа «Герань-2» атаковали объект в Измаиле Одесской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Дроны-камикадзе “Герань-2” атаковали объект энергетической инфраструктуры в Измаиле Одесской области», — говорится в сообщении.

На приложенных фото и видео запечатлен пролет дронов и пожар.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины в Сумской области с помощью БПЛА «Герань-2». На снятом с беспилотника видео показано уничтожение здания, в котором находились украинские военные.