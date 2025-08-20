Россия
16:21, 20 августа 2025Россия

Дочери российского бойца СВО в два раза занизили сумму «гробовых» выплат

В Перми дочь не вернувшегося с фронта бойца СВО получила вдвое меньше выплат
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Перми дочь не вернувшегося с фронта бойца специальной военной операции (СВО) на Украине получила вдвое меньше положенной суммы «гробовых» выплат. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

По данным ведомства, после того, как россиянка узнала, что ее отец получил несовместимое с жизнью ранение, она обратилась в министерство труда и социального развития Пермского края. Однако вместо положенного 1 миллиона рублей ей перечислили только 500 тысяч рублей.

При этом, как выяснили сотрудники правоохранительных органов, никаких объективных оснований для изменения размера компенсации не имелось. После вмешательства прокуратуры россиянке перечислили недостающую сумму.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге нескольким семьям бойцов СВО в несколько раз занизили выплаты. Им перечислили только по 20 тысяч рублей.

