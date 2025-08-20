Культура
14:30, 20 августа 2025Культура

Ефремова заметили на лечении в кисловодском санатории

Shot: Ефремов проходит лечение в санатории Кисловодска за 300 тысяч рублей
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Заслуженного артиста России Михаила Ефремова заметили на лечении в Кисловодске. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, актер заселился в санаторий «Виктория», там он проходит программу восстановления после бронхолегочных заболеваний. Отмечается, что Ефремов остановился в номере повышенной комфортности, который стоит 16 тысяч рублей в сутки.

В программу лечения артиста входят консультации терапевта и пульмонолога, ингаляции, тимьяновые ванны, массаж, кислородные коктейли и другое. «Сама программа требует находиться в санатории не менее двух недель. Весь отдых вместе с дорогой обошелся Ефремову примерно в 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Канал также уточняет, что актер пытается скрываться от других постояльцев, надевая солнцезащитные очки и кепку.

Ранее стало известно, что младшая дочь Михаила Ефремова и его супруги Софьи Кругликовой Надежда будет учиться на хореографа в США.

