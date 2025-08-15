Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:23, 15 августа 2025Культура

Ефремов отправил дочь на учебу в США

Актер Михаил Ефремов отправил младшую дочь Надежду учиться в США на хореографа
Ольга Коровина

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Младшая дочь заслуженного артиста России Михаила Ефремова и его супруги Софьи Кругликовой Надежда будет учиться на хореографа в США. Об этом пишет KP.RU.

По данным источника, 18-летняя Надежда поступила в частный университет Hofstra University в Нью-Йорке. Девушка с детства занималась танцами, посещала мастер-классы именитых танцоров и участвовала в международных соревнованиях.

«Надя поступила, будет четыре года учиться на танцора, хореографа в Нью-Йорке. Получила стипендию — 60 процентов расходов на обучение будут возмещать как талантливой студентке», — рассказал изданию друг семьи Ефремова.

Отмечается, что учебный год в учреждении стоит около 30 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей), а проживание в студенческом городке — 20 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей). Известно также, что в США живет бабушка Надежды по материнской линии.

Ранее сообщалось, что Ефремов расстался со своей пятой супругой Софьей Кругликовой после 23 лет совместной жизни. По данным Shot, актер перестал разговаривать с женой из-за постоянных конфликтов после его выхода из колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскладушки, котлеты по-киевски и очередь, чтобы умыться. Как российских журналистов и дипломатов встретили на Аляске?

    Предсказана реакция золота на переговоры Путина и Трампа

    Установлен причастный к обстрелу Белгорода из чешского оружия

    В России нашли новые грибы

    Высоцкая назвала два кулинарных провала и похвалила свои сырники

    Зумеры в России оказались не готовы работать 5/2

    В пороховом цеху российского завода произошел взрыв

    Вероятность смягчения санкций против России после саммита в США оценили

    Экс-глава PlayStation не нашел инноваций в играх

    Алена Водонаева снялась в прозрачной майке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости