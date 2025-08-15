Ефремов отправил дочь на учебу в США

Актер Михаил Ефремов отправил младшую дочь Надежду учиться в США на хореографа

Младшая дочь заслуженного артиста России Михаила Ефремова и его супруги Софьи Кругликовой Надежда будет учиться на хореографа в США. Об этом пишет KP.RU.

По данным источника, 18-летняя Надежда поступила в частный университет Hofstra University в Нью-Йорке. Девушка с детства занималась танцами, посещала мастер-классы именитых танцоров и участвовала в международных соревнованиях.

«Надя поступила, будет четыре года учиться на танцора, хореографа в Нью-Йорке. Получила стипендию — 60 процентов расходов на обучение будут возмещать как талантливой студентке», — рассказал изданию друг семьи Ефремова.

Отмечается, что учебный год в учреждении стоит около 30 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей), а проживание в студенческом городке — 20 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей). Известно также, что в США живет бабушка Надежды по материнской линии.

Ранее сообщалось, что Ефремов расстался со своей пятой супругой Софьей Кругликовой после 23 лет совместной жизни. По данным Shot, актер перестал разговаривать с женой из-за постоянных конфликтов после его выхода из колонии.