16:34, 20 августа 2025Культура

Голливудский актер едва не задохнулся во время ужина в гостях у популярного телеведущего

Актер Мэтт Дэймон подавился костью во время ужина у телеведущего Джимми Киммела
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: FS / AdMedia / Globallookpress.com

Американский актер Мэтт Дэймон едва не задохнулся во время ужина в гостях у комика и телеведущего Джимми Киммела. Об этом пишет Page Six.

Киммел рассказал, что однажды Дэймон ужинал у него дома и подавился свиным ребром, приготовленным телеведущим. Отмечается, что кусок мяса застрял у актера в горле на полтора часа. «Я сказал: "Нам нужно отвезти его в больницу, потому что, если он умрет у меня дома, я проведу остаток жизни в тюрьме. Я никогда не смогу объяснить это иначе, кроме как убийством"», — поделился комик.

Он также добавил, что прием Геймлиха не помогал, так как косточка была «слишком далеко внизу». Затем они с братом актера нашли решение на YouTube: медленно давать Дэймону небольшие кусочки хлеба, чтобы ребрышко опустилось в желудок. В результате способ помог.

Ранее американский актер Бен Аффлек высмеял друга детства и коллегу Мэтта Дэймона на публике из-за одной детали внешности.

    Все новости