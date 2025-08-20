«Хороший» отец двоих детей развращал российских школьниц в интернете

В Москве задержан мужчина с ником Хороший, просивший школьниц об интимных фото

В Москве задержан 41-летний мужчина, просивший 14-летних школьниц об интимных фото. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным канала, фигурант — женатый москвич и отец двоих маленьких детей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по городу, в 2019 году он создал страницу в социальной сети с ником Даниил Хороший, с помощью которой он познакомился с двумя школьницами. Он убеждал их отправить ему интимные фотографии. Его задержали в квартире на улице Грина. В ходе обыска обнаружили и изъяли планшет, несколько смартфонов и флеш-накопителей.

Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»). Мужчина арестован.

