11:54, 20 августа 2025Силовые структуры

«Хороший» отец двоих детей развращал российских школьниц в интернете

В Москве задержан мужчина с ником Хороший, просивший школьниц об интимных фото
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве задержан 41-летний мужчина, просивший 14-летних школьниц об интимных фото. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным канала, фигурант — женатый москвич и отец двоих маленьких детей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по городу, в 2019 году он создал страницу в социальной сети с ником Даниил Хороший, с помощью которой он познакомился с двумя школьницами. Он убеждал их отправить ему интимные фотографии. Его задержали в квартире на улице Грина. В ходе обыска обнаружили и изъяли планшет, несколько смартфонов и флеш-накопителей.

Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»). Мужчина арестован.

Ранее сообщалось, что в Ангарске извращенец снимал контент под халатом фармацевта в аптеке и попал на видео.

