15:50, 18 августа 2025

В российской аптеке извращенец снимал контент под халатом фармацевта и попал на видео

В Ангарске полиция проверяет мужчину, снимавшего контент под халатом фармацевта
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Ангарске извращенец снимал контент под халатом фармацевта в аптеке и попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале 112.

На видео показано, как мужчина дождался, пока молодая фармацевт наклонится за препаратом, и подставил свой телефон под ее халат.

По данным канала, сотрудница аптеки не стала писать заявление, но выложила в сеть видеозапись с инцидентом. Произошедшим заинтересовалась полиция. Правоохранители начали проверку.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге фотограф-извращенец снял девушку под юбкой и сбежал. ЧП произошло, когда девушка шла по подземному переходу на пересечении улиц Седова и Ивановской.

