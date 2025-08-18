В российской аптеке извращенец снимал контент под халатом фармацевта и попал на видео

В Ангарске извращенец снимал контент под халатом фармацевта в аптеке и попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале 112.
На видео показано, как мужчина дождался, пока молодая фармацевт наклонится за препаратом, и подставил свой телефон под ее халат.
По данным канала, сотрудница аптеки не стала писать заявление, но выложила в сеть видеозапись с инцидентом. Произошедшим заинтересовалась полиция. Правоохранители начали проверку.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге фотограф-извращенец снял девушку под юбкой и сбежал. ЧП произошло, когда девушка шла по подземному переходу на пересечении улиц Седова и Ивановской.