12:24, 20 августа 2025

Информация о затягивании Россией процесса обмена военнопленными оказалась фейком

Варвара Кошечкина
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал в Telegram-канале пост об обмене телами с РФ, в котором отметил, что Москва затягивает процессы обмена пленными и не выполняет подписанные в Стамбуле обязательства. Эта информация не соответствует действительности.

Обмен телами между Россией и Украиной состоялся 19 августа, об этом сообщил в Telegram-канале помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский. Российская сторона передала украинской 1000 тел, а в ответ получила 19.

Месяцем ранее в рамках стамбульских договоренностей также состоялся обмен телами 1000 на 19. Мединский назвал второй обмен тяжелым из-за отказа Киева забирать тела погибших солдат. На каких именно основаниях Украина не хотела принимать своих граждан, не уточнялось.

Москва и Киев 23 июля провели третью встречу в Стамбуле. По ее итогам председатель делегации РФ Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены. Москва также сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.

27 июня Путин заявил о готовности Москвы передать Киеву еще три тысячи тел бойцов ВСУ. Президент тогда отметил, что гуманитарная составляющая переговорного процесса имеет значение, она создает условия для обсуждения сути проблемы.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

