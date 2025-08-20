Кнайсль назвала встречу с Зеленским и лидерами ЕС победой Трампа

Кнайсль: Встреча с Зеленским и лидерами ЕС стала победой Трампа

Встреча главы Белого дома Дональда Трампа с европейскими чиновниками и украинским лидером Владимиром Зеленским стала его победой как бизнесмена. Об этом рассказала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, пишет РИА Новости.

«США будут продавать вооружения. Вооружения для Украины, за которые будут платить европейцы. Говоря с точки зрения бизнеса, на этом уровне это была явная победа для него», — уточнила она.

Как отметила Кнайсль, это уже не первая сделка Трампа с европейцами. Заявления президента США очень интересно слушать. Он изменил свое предыдущее требование немедленного прекращения огня на необходимость достижения реального мира, добавила экс-министр.

Ранее немецкий политолог Александр Рар рассказал, что Дональд Трамп под угрозой развала НАТО заставил Европу поддержать миротворчество на Украине. Понимая дилемму, европейцы склонили головы перед главой Белого дома, отметил эксперт.

До этого стало известно, что Трамп прервал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами ЕС ради звонка президенту РФ Владимиру Путину.