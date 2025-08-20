Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:20, 20 августа 2025Мир

Кнайсль назвала встречу с Зеленским и лидерами ЕС победой Трампа

Кнайсль: Встреча с Зеленским и лидерами ЕС стала победой Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Карин Кнайсль

Карин Кнайсль. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Встреча главы Белого дома Дональда Трампа с европейскими чиновниками и украинским лидером Владимиром Зеленским стала его победой как бизнесмена. Об этом рассказала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, пишет РИА Новости.

«США будут продавать вооружения. Вооружения для Украины, за которые будут платить европейцы. Говоря с точки зрения бизнеса, на этом уровне это была явная победа для него», — уточнила она.

Как отметила Кнайсль, это уже не первая сделка Трампа с европейцами. Заявления президента США очень интересно слушать. Он изменил свое предыдущее требование немедленного прекращения огня на необходимость достижения реального мира, добавила экс-министр.

Ранее немецкий политолог Александр Рар рассказал, что Дональд Трамп под угрозой развала НАТО заставил Европу поддержать миротворчество на Украине. Понимая дилемму, европейцы склонили головы перед главой Белого дома, отметил эксперт.

До этого стало известно, что Трамп прервал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами ЕС ради звонка президенту РФ Владимиру Путину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Около десяти стран готовы отправить войска на Украину. Что входит в план европейских государств?

    Бывший глава Курской области заключил сделку со следствием

    Приложения Windows начали обновлять принудительно

    Девушка одной неуместной фразой о сексе настроила против себя всю семью

    Российские военные зашли в Соболевку в Харьковской области

    Опытный путешественник назвал способы избежать лишних трат в поездках за границу

    Значение разговора Путина и Трампа во время встречи с Зеленским объяснили

    Стало известно об активизации ВСУ в Черном море

    Кнайсль назвала встречу с Зеленским и лидерами ЕС победой Трампа

    СК расследует гибель российской актрисы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости