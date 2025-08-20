Россия
Военный эксперт высказался о попадании украинских диверсантов в Брянскую область

Военный эксперт Кнутов: Диверсанты ВСУ под Брянском могли передвигаться по ночам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) могла пересечь границу Брянской области малыми группами по два человека и передвигаться ночью, заявил военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов. Об этом пишет News.ru.

По его словам, днем бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли прятаться, чтобы их никто не обнаружил. Как уточнил специалист, граница региона не представляет сплошную линию обороны.

«Не вся группа из шести человек одновременно могла пересекать границу, а, например, по двое могли просочиться в разных местах и затем встретиться в одном месте», — высказался он.

О задержании членов украинской ДРГ в Брянской области стало известно в среду, 20 августа. По данным ФСБ, они были подготовлены западными спецслужбами для диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры России.

