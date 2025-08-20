Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:49, 20 августа 2025Мир

Лавров раскрыл предложение Путина по переговорам с Украиной

Лавров: Путин предложил повысить уровень делегаций на переговорах с Украиной
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин предложил повысить уровень глав делегаций на прямых переговорах с Украиной. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«По итогам разговора телефонного позавчера с президентом [США Дональдом] Трампом наш президент внес предложение не просто продолжить эти переговоры, но и подумать о том, чтобы повысить уровень глав делегаций», — отметил руководитель российского МИД.

Лавров добавил, что глава Белого дома позитивно оценил данную инициативу. Москва рассчитывает, что Трамп донесет и разъяснит ее украинской стороне. Это станет важным шагом к рассмотрению ключевых вопросов, решение которых необходимо для устойчивого урегулирования.

Ранее Дональд Трамп поделился подробностями своего звонка Владимиру Путину во время приема украинского лидера Владимира Зеленского и европейских лидеров в Белом доме. Американский президент охарактеризовал беседу как очень хорошую.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ударе F-16 по Курской области

    Девушка выдавила прыщ под носом и рассказала о страшных последствиях

    Россиян пригласили на бесплатные курсы по IT и креативу

    Генерал объяснил военное значение массированного удара по нефтебазе в Одессе

    Китайцы охладели к российскому мороженому

    В России прокомментировали слова Лаврова о гарантиях безопасности для Украины

    Биржевые цены на топливо в России обновили рекорды

    Новость об онкологии у звезды «Ворониных» прокомментировали

    Названы дата выхода и цена игры Call of Duty: Black Ops 7

    В России спрогнозировали рост урожая самого подорожавшего продукта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости