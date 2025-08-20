Бывший СССР
Лукашенко рассказал о военном сотрудничестве с союзником России

Лукашенко: Мы готовы обсуждать военное сотрудничество с Ираном
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Белоруссия готова обсуждать военное сотрудничество с Ираном. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с президентом Масудом Пезешкианом, передает News.by.

«Мы готовы к обсуждению любых вопросов, закрытых тем у нас нет. Мы готовы с вами сотрудничать по вопросам обеспечения продовольствием вашей страны и до военно-технического сотрудничества», — заявил белорусский президент.

Минск и Тегеран также условились заключить договор о стратегическом сотрудничестве. По словам Лукашенко, этот шаг является «хорошим сдвигом» в двусторонних отношениях.

До этого Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Иран вместе смогут успешно ответить на современные вызовы в неспокойном мире.

