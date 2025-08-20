Марочко заявил о планах ВСУ устроить провокацию в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют провокацию, связанную с обстрелом мирных жителей, в Краматорске Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

«Военнослужащие вооруженных формирований Украины до конца августа намерены осуществить артобстрелы социальных объектов и многоэтажных жилых домов, расположенных на юго-восточной окраине города. Фото и видеоматериалы с места инцидента планируется (...) представить в качестве "факта агрессии военнослужащих ВС РФ, а также нарушения норм международного права"», — рассказал Марочко.

По его словам, подготовка провокации связана с возможным урегулированием украинского конфликта.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что Украина готовит провокацию с ударом по жилому кварталу в Харьковской области для срыва российско-американских переговоров.