Мигранта выгнали из России за видео с пропагандой ЛГБТ

Центральный районный суд Читы постановил выгнать из России мигранта, обвиненного в пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом пишут «Осторожно, новости» в Telegram.

По информации издания, мужчина опубликовал видеозаписи, направленные на формирование нетрадиционных сексуальных предпочтений и искаженного представления о полноценности традиционных. Что конкретно было на кадрах, не раскрывается.

В ходе заседания мужчина признал вину и раскаялся. Его приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей и депортации за пределы России. Родная страна приезжего не уточняется.

Ранее за пропаганду ЛГБТ оштрафовали экс-депутата Госдумы Александра Баранникова. Как установил суд, бывший парламентарий разместил в сети пост «для неопределенного круга лиц» в виде анкеты для знакомств с фотографией.