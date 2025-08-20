Молодые люди 30 раз облили водой отдыхавшего на шезлонге туриста и довели его до приступа

La Repubblica: 75-летнего туриста довели до сердечного приступа в Италии

Отдыхающего на частном пляже туриста десятки раз облили водой и довели до сердечного приступа в Италии. Об этом сообщает газета La Repubblica.

По данным источника, инцидент произошел 15 августа, однако сообщение о нем появилось недавно. Уснувший на шезлонге на итальянском курорте Алассио 75-летний путешественник из Павии был госпитализирован из-за шутки, организованной молодыми людьми. Отдыхающие вылили на него около 30 ведер холодной воды.

Путешественник проснулся в состоянии эмоционального шока и у него подскочило давление. В итоге пожилого туриста доставили в больницу Санта-Корона, в которой он пробыл два дня. На данный момент правоохранительные органы проводят расследование.

Ранее туристка оттаскала за волосы укравшую у нее кошелек и паспорт девочку-карманницу и попала на видео. Инцидент произошел в районе Санта-Мария-дель-Джильо в Венеции.