Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:19, 20 августа 2025Путешествия

Молодые люди 30 раз облили водой отдыхавшего на шезлонге туриста и довели его до приступа

La Repubblica: 75-летнего туриста довели до сердечного приступа в Италии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jan Woitas / Globallookpress.com

Отдыхающего на частном пляже туриста десятки раз облили водой и довели до сердечного приступа в Италии. Об этом сообщает газета La Repubblica.

По данным источника, инцидент произошел 15 августа, однако сообщение о нем появилось недавно. Уснувший на шезлонге на итальянском курорте Алассио 75-летний путешественник из Павии был госпитализирован из-за шутки, организованной молодыми людьми. Отдыхающие вылили на него около 30 ведер холодной воды.

Материалы по теме:
«Ты всегда под прицелом» От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
«Ты всегда под прицелом»От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
13 сентября 2024
«Идеальная замена Европы без визы» Россияне массово едут в Аргентину. Чем их так влюбляет бедная и опасная страна?
«Идеальная замена Европы без визы»Россияне массово едут в Аргентину. Чем их так влюбляет бедная и опасная страна?
17 сентября 2024

Путешественник проснулся в состоянии эмоционального шока и у него подскочило давление. В итоге пожилого туриста доставили в больницу Санта-Корона, в которой он пробыл два дня. На данный момент правоохранительные органы проводят расследование.

Ранее туристка оттаскала за волосы укравшую у нее кошелек и паспорт девочку-карманницу и попала на видео. Инцидент произошел в районе Санта-Мария-дель-Джильо в Венеции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Раде придумали способ не выводить войска из Донбасса

    Мирный житель и боец самообороны пострадали при массированной атаке на российский регион

    Мужчина пришел с молотком в аэропорт Европы, поджег стойку регистрации и напал на персонал

    Израиль начал наступление на Газу

    Психотерапевт назвала способы побороть апатию и вялость

    Наследник престола высказался по поводу обвинений в изнасилованиях в адрес сына принцессы

    59-летняя Холли Берри опубликовала фото в прозрачном платье без нижнего белья

    Готовившая завтрак в студии телеведущая устроила хаос в эфире и довела коллег до истерики

    В России заметно подешевел ключевой продукт питания

    На Западе восхитились новым фрегатом ВМФ России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости