Москвичам рассказали о погоде в конце лета

Синоптик Позднякова: Конец лета в столице окажется холодным

Температура в конце августа останется ниже климатической нормы. Об этом агентству «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Преобладающая температура на следующей неделе по ночам — от 7 до 12 градусов тепла, а днем — от 14 до 19 градусов, отметила специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы, что в среду, 20 августа, на Москву обрушится ливень. Сильные осадки будут идти примерно до утра-полудня четверга, 21 августа.

Также стало известно, что 1 сентября в Москве ожидается умеренно теплая погода без осадков.