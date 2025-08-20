Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:34, 20 августа 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в конце лета

Синоптик Позднякова: Конец лета в столице окажется холодным
Мария Черкасова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Температура в конце августа останется ниже климатической нормы. Об этом агентству «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Преобладающая температура на следующей неделе по ночам — от 7 до 12 градусов тепла, а днем — от 14 до 19 градусов, отметила специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы, что в среду, 20 августа, на Москву обрушится ливень. Сильные осадки будут идти примерно до утра-полудня четверга, 21 августа.

Также стало известно, что 1 сентября в Москве ожидается умеренно теплая погода без осадков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ударе F-16 по Курской области

    Дочери российского бойца СВО в два раза занизили сумму «гробовых» выплат

    Келлог предложил критикам саммита на Аляске «заткнуться и сесть в угол»

    iPhone предсказали высокие продажи

    Молдаванин вез бомбу в Одессу и не довез

    Маленький сын звезды «Универа» проглотил стекло

    Названо важное различие между зумерами и миллениалами

    ЦБ крупной азиатской страны неожиданно снизил ключевую ставку

    Ученый прокомментировала новости о восхождении «Черной Луны» апокалипсиса

    Замглавы Ельцин-центра сделала репост текста дочери Ельцина и поплатилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости