12:54, 20 августа 2025Силовые структуры

Мумия в сторожевом доме привела российских полицейских к бывшему работнику

На Урале в сторожевом доме нашли мумию экс-работницы, ее сожитель арестован
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: страница «Красногорский районный суд» во Вконтакте

Суд в Каменске-Уральском приступил к рассмотрению уголовного дела о расправе над женщиной, чью мумию нашли в подземелье сторожевого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

По версии следствия, весной 2024 года погибшая вместе с сожителем устроилась на работу сторожем в коллективный сад. Им выделили дом для проживания, однако в скором времени женщина перестала в нем появляться. Следом пропал и ее возлюбленный. Осенью того же года в дом заехали новые сторожа. В погребе они обнаружили мумию, которая, как выяснилось позже, принадлежала пропавшей экс-работнице.

По подозрению в совершении преступления был задержан бывший сожитель женщины. Его обвиняют в краже и расправе. Вину он не признает.

Ранее в подвале дома в Санкт-Петербурге обнаружили мумию 50-летнего мужчины.

