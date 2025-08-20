Мужчина потерял ногу из-за поедающей плоть бактерии

Пенсионер лишился ноги после рыбалки в Мексиканском заливе

В США пенсионер лишился ноги после заражения поедающей плоть бактерией в Мексиканском заливе. Об этом сообщает FOX 8 Live.

На рыбалке в Бэй-Сент-Луисе, штат Миссисипи, 64-летний Брайан Шиллинг поранил ногу. Пустяковая царапина привела к молниеносному развитию некротического фасциита — отмиранию тканей, вызванному бактерией Vibrio vulnificus. Уже через 12 часов конечность почернела, и мужчину экстренно госпитализировали.

Мужчина провел несколько недель на аппарате жизнеобеспечения, он смог выжить благодаря своевременной медицинской помощи. Чтобы спасти ему жизнь, ногу пришлось ампутировать выше колена. «Он был в шоке, когда пришел в себя», — рассказала его невеста Лиза Винье.

Это уже второй подобный случай в районе пристани Хендерсон-Пойнт. В июле 77-летний житель города не выжил после аналогичного заражения, вызванного контактом с водой.

Бактерии Vibrio естественным образом присутствуют в прибрежных водах и особенно активны в теплое время года. Каждый пятый случай заражения приводит к летальному исходу в течение 48 часов.

Ранее сообщалось, что 63-летняя жительница Великобритании заразилась пожирающими плоть бактериями из-за пореза консервной банкой и едва выжила. Во время очередной операции органы женщины стали отказывать, и она впала в кому на 10 дней. Несмотря на плохие прогнозы, ей удалось восстановиться.