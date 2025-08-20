Мужчина узнал о своей смерти из списков избирателей

В Индии 21 человека признали мертвыми по ошибке

Жителю Индии Минту Пасвану пришлось лично прийти к главе избиркома штата Бихар, чтобы доказать, что он жив. Об этом сообщает NDTV.

Пасван узнал о своей смерти из списков избирателей. Как выяснилось, в ходе специальной ревизии его вычеркнули, перепутав с другим мужчиной, которого действительно не стало. Исправить ошибку помогло только вмешательство одной из индийских политических партий — CPI(ML)L.

Представитель партии заявил, что уже выявлены 21 человек, попавших в ту же ситуацию. Десять из них были представлены в Верховном суде, который признал ошибку лишь в двух случаях — у Пасвана и у женщины из округа Рагхопур.

Ранее сообщалось, что в США женщина узнала о собственной смерти из письма от работодателя. После этого все социальные выплаты прекратились.