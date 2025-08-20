На Западе просчитали массированный удар НАТО дронами по России

Defense News: Россия легко выдержит массированный удар НАТО беспилотниками

Россия легко выдержит массированный удар НАТО беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по своей территории, поэтому в будущих войнах дроны не заменят танки. Об этом пишет американское издание Defense News.

«Пока армии пытаются усвоить уроки российско-украинской войны, перед всеми возникает один вопрос — заменили ли беспилотники традиционное оружие, такое как танки и артиллерия?» — говорится в публикации.

По расчетам издания, отличие между стоимостью танка и беспилотника, которое может достигать четыре порядка, не должно привести к ошибкам в планировании военных закупок. «Существует несколько причин, по которым для сил НАТО было бы ошибкой полагаться в основном на массированные малые БПЛА и дроны-камикадзе большой дальности для замены традиционных систем вооружения в погоне за повышением поражающей способности и, таким образом, сдерживанием будущей российской агрессии», — считает британский военный аналитик Джастин Бронк.

По его оценке, «российские войска в настоящее время располагают самыми мощными» средствами борьбы с БПЛА в мире. Помимо постановщиков помех и систем противовоздушной обороны малой дальности, российские войска, по данным эксперта, привыкли использовать сетки для отклонения беспилотников и бронированные плиты для защиты техники. «В большинстве случаев лишь малая часть огромного количества беспилотников, запущенных украинскими силами, достигает своих целей, и еще меньшая часть наносит решающий ущерб», — уверяет Бронк.

Аналитик отмечает, что потери от украинских беспилотников обусловлены ограниченными возможностями России по маневрированию и концентрации средств противодействия БПЛА, вызванными применением оружия западного производства — боеприпасов Guided Multiple Launch Rocket Systems (GMLRS), Army Tactical Missile Systems (ATACMS) и Storm Shadow. «Если бы силы НАТО решили использовать БПЛА в больших количествах в ущерб пополнению запасов этих традиционных видов вооружения, российским войскам было бы значительно легче снизить смертоносность дронов, чем им это удавалось до сих пор на Украине», — заявляет эксперт.

По оценке Бронка, беспилотники следует использовать для перегрузки систем противовоздушной обороны. Также эксперт выступает за широкое внедрение силами НАТО планирующих бомб Joint Direct Attack Munition (JDAM), которые на два порядка дешевле ракет ATACMS.

По словам военного аналитика Майкла Кофмана, государствам НАТО следует использовать БПЛА для закрепления сложившихся возможностей. «В конечном итоге те страны, которые смогут интегрировать беспилотники с обычным оружием, получат преимущество перед теми, кто полагается на массу беспилотников в ущерб традиционной огневой мощи», — заключает издание.

В июне военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов предупредил, что прогресс в лазерных технологиях приведет к концу доминирования дронов в бою.