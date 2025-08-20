Мир
НАТО подтвердило поддержку Украины без конкретных решений

Адмирал Драгоне: Начальники генштабов стран НАТО подтвердили поддержку Украины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Начальники генштабов стран НАТО подтвердили поддержку Украины. Об этом заявил председатель Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне в социальной сети X.

«По Украине мы подтвердили свою поддержку. Приоритетом должно быть установление справедливого, прочного и долгосрочного мира», — отметил военачальник.

Заседание прошло в формате экстренной видеоконференции. При этом конкретные решения о предоставлении военной помощи Киеву, гарантиях безопасности или развертывании сил приняты не были.

Ранее стало известно, что среди союзников по НАТО существуют разногласия в вопросе дислокации контингента войск альянса на территории Украины.

