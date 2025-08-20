Интернет и СМИ
16:17, 20 августа 2025Интернет и СМИ

Названо важное различие между зумерами и миллениалами

ВКонтакте раскрыли различия в выборе стикеров и эмодзи разными поколениями
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Представители разных поколений по-своему относятся к выбору эмодзи и стикеров при общении в социальных сетях. Об этом рассказали представители социальной сети «ВКонтакте».

Так, выяснилось, что зумеры (14–28 лет, родившиеся с 1997 по 2010 год) выбирают стикерпаки с яркими, преувеличенными эмоциями, сленгом и нотками ностальгии: популярные мемы или фразы из них, забавные нарезки из сериалов, фильмов или мультфильмов.

Миллениалы (29–44 года, родившиеся с 1981 по 1996 год) же предпочитают немного другие стикеры и эмодзи для выражения своих эмоций. «Миллениалы чаще выбирают ироничные, но мягкие сюжеты о повседневной жизни: рабочие дедлайны и совещания, планы на отпуск и выходные, бытовые хлопоты и заботу о себе», — заключили представители социальной сети.

Старшие поколения же выбирают более понятные, добрые стикеры, эмодзи и картинки, без скрытых смыслов, прямо выражающие эмоции и чувства. Например, они могут отправлять пушистых котят с добрыми надписями, поздравления и открытки.

Ранее россияне высказались об отношении к ИИ-контенту. Так, четверть россиян оказались положительно настроены к контенту, создаваемому искусственным интеллектом, а чуть более половины настроены к нему нейтрально. Чаще всего ИИ-публикации нравятся молодежи до 24 лет. Лояльность возрастает, если автор дорабатывает контент вручную.

    Последние новости

