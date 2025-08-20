Путешествия
Названы наиболее часто выдающие шенген россиянам в августе страны

Зарина Дзагоева
Российский тревел-блогер назвал наиболее часто выдающие шенгенские визы россиянам в августе страны. Об этом он рассказал в видео на странице @egor_melo в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, отличным выбором станет Испания, однако могут быть технические трудности при записи. Рассмотрение составит 3-4 недели, а визу могут дать на полгода. Заявки на итальянские шенгены в Санкт-Петербурге рассматривают около двух недель, а в Москве и регионах — до 2 месяцев. Визу чаще всего выдают на месяц.

Блогер подчеркнул, что самая сложная запись на визу во Францию. Он рекомендовал воспользоваться ботом. Срок рассмотрения составит до месяца. А вот Венргия выдает шенген под конкретные даты и требует выкупить отели и билеты.

Ранее этот же блогер развеял популярный миф о шенгенских визах. Автор ролика обратил внимание на мнение, что по итальянскому шенгену нельзя поехать во Францию.

