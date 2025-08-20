Культура
Новость об онкологии у звезды «Ворониных» прокомментировали

Невестка Анны Фроловцевой Эльмира опровергла новости об онкологии у артистки
Андрей Шеньшаков

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Невестка актрисы Анны Фроловцевой Эльмира Кузьменко назвала фейками новости об онкологическом заболевании, обнаруженном у звезды сериала «Воронины». Ее слова передает издание Starhit.

Как сообщила журналистам Кузьменко, слухи о страшном диагнозе у заслуженной артистки России — фейк.

«Это вброс! Я хочу, как юрист, предупредить об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации. И за распространение персональных данных, носящих специальный характер», — заявила она.

В 2024 году стало известно, что заслуженной артистке России и звезде сериала «Воронины» Анне Фроловцевой диагностировали мерцательную аритмию. Она также страдает от повышенного давления.

    Все новости