15:00, 20 августа 2025Россия

Перекинувшийся на деревья пожар на российском коньячном заводе сняли на видео

Появилось видео горящего дерева на территории Дербентского коньячного завода
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Пламя, перекинувшееся с коньячного завода в Дербенте на дерево, сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно объятое пламенем дерево, стоящее возле строения. Около входа также находятся сотрудники полиции. По данным канала, причиной пожара стало короткое замыкание. Изначально загорелась проводка, после чего огонь перешел на крышу.

Пострадавших при пожаре нет, добавили авторы поста.

О ЧП на комбинате ранее сообщил Telegram-канал Mash Gor. На первых опубликованных кадрах виден густой черный дым, исходящий от крыши здания. Помимо этого, на ролик попал момент работы пожарных, которые придвинули лестницу к крыше строения.

