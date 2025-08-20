Перекинувшийся на деревья пожар на российском коньячном заводе сняли на видео

Появилось видео горящего дерева на территории Дербентского коньячного завода

Пламя, перекинувшееся с коньячного завода в Дербенте на дерево, сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно объятое пламенем дерево, стоящее возле строения. Около входа также находятся сотрудники полиции. По данным канала, причиной пожара стало короткое замыкание. Изначально загорелась проводка, после чего огонь перешел на крышу.

Пострадавших при пожаре нет, добавили авторы поста.

О ЧП на комбинате ранее сообщил Telegram-канал Mash Gor. На первых опубликованных кадрах виден густой черный дым, исходящий от крыши здания. Помимо этого, на ролик попал момент работы пожарных, которые придвинули лестницу к крыше строения.