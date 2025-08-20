Песню «Любэ» предложили внести в школьную программу

Критик Бабичев: Песню «Конь» группы «Любэ» нужно включить в школьную программу

Песня «Конь» группы «Любэ» должна быть включена в школьную программу. Об этом заявил музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с ТАСС.

Песня была выпущена в 1994 году. Музыку для нее написал композитор Игорь Матвиенко, а текст — поэт-песенник Александр Шаганов.

«У песни есть прекрасные авторы, а многие думают, что эта песня — народная. Настолько прочно она вошла в культурный код граждан», — подчеркнул Бабичев. Критик отметил, что именно такие «проверенные временем» композиции школьникам необходимо изучать на уроках музыки.

Накануне депутат Государственной Думы Михаил Романов предложил ввести в школьную программу песню «Веночек» народной артистки Надежды Кадышевой. До этого заслуженная артистка России Юта (настоящее имя — Анна Осипова) призвала изучать на уроках музыки композицию «Офицеры» Олега Газманова.