Экономика
09:29, 20 августа 2025Экономика

В России собрались резко поднять стоимость техосмотра

«Ъ»: Техосмотр в России с 2026 года может подорожать с 913 рублей до 1,3 тысячи
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Со следующего года стоимость технического осмотра легковых автомобилей может вырасти в полтора раза — с 913 до 1,3 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на информацию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

В ведомстве рассказали, что проект изменений в методику расчета платежей находится на согласовании. В первой редакции, представленной в начале года, предполагалось, что плата вырастет до 1,5 тысячи рублей, но во второй раз ее размер был скорректирован. Впрочем, регионы могут отдельно повышать тариф.

Представитель ФАС объяснил, что ставка пересчитана с учетом накопленной инфляции. Однако руководитель пункта техосмотра в Красноярском крае Иван Кекин назвал представленные цифры «взятыми с потолка», потому что расчетов никто не видел, ни одна формула не объясняет, как получаются тарифы. По его словам, стоимость техосмотра в большинстве регионов не покрывает расходы операторов, при этом возражения бизнеса на этот счет не учитываются.

Как отмечает издание, полный платеж за техосмотр может оказаться на 500 рублей выше, потому что с 1 сентября этого года за внесение сведений о техосмотре в Единую автоматизированную информационную систему придется заплатить 500 рублей.

Ясности по поводу плательщика вводимой пошлины пока нет. Союз операторов техосмотра в обращении к президенту России Владимиру Путину предложил закрепить на законодательном уровне положение о том, что платить должен автовладелец. Как объяснили в ФАС, пошлину могут включить и в сам тариф, но решение пока не принято.

    Все новости